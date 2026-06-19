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Сборная Мексики первой вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики одержала победу над Южной Кореей (1:0) и обеспечила себе первое место в группе А.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы А прошла в Гвадалахаре. Единственный мяч на 50-й минуте забил защитник Луис Ромо после ошибки вратаря соперников.

Полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес провел весь матч на скамейке запасных. Его соотечественник, защитник «Локомотива» Сесар Монтес, пропустил встречу из-за красной карточки, полученной в игре против команды ЮАР (2:0).

Сборная Мексики с 6 очками лидирует в группе А. Команда стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира и досрочно гарантировала себе первое место в группе.

В следующем матче сборная Мексики 24 июня встретится с Чехией в Мехико. Южная Корея в этот же день сыграет с национальной командой ЮАР в Гваделупе.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Мексика
1:0
Первый тайм: 0:0
Южная Корея
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
19.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Хон Мен Бо
Голы
Мексика
Луис Ромо
50′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
4
Эдсон Альварес
5
Хоан Васкес
26
Бриан Гутьеррес
71′
17
Орбелин Пинеда
7
Луис Ромо
71′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
80′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
15
Исраэл Рейес
16
Хулиан Киньонес
84′
21
Сесар Уэрта
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
4
Ким Мин Джэ
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4′
15
Ким Мун Хван
71′
25
Ем Джи Сун
22
Соль Ен У
71′
20
Хьюн Джун Ян
7
Сон Хын Мин
57′
11
Хван Хи Чхан
8
Пэк Сын Хо
58′
77′
9
Гуе Сон Чо
10
Ли Джэ Сон
57′
18
Хьон Гу О
Статистика
Мексика
Южная Корея
Желтые карточки
0
2
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
4
2
Угловые
0
2
Фолы
9
7
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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