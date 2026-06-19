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Манзамби стал самым молодым автором дубля с замены в истории ЧМ

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось оформить дубль после выхода на замену. Об этом сообщает MisterChip.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Манзамби оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Боснии и Герцеговины (4:1). Он вышел на поле на 71-й минуте и дважды поразил ворота соперника — на 74-й и на 90-й минутах, выиграв награду лучшему игроку матча.

На момент матча Манзамби было 20 лет и 247 дней, что стало новым рекордом ЧМ. Он опередил парагвайца Нельсона Куэваса, который оформил дубль на ЧМ-2002 в матче против Словении (3:1) в возрасте 22 лет и 153 дней.

Манзамби выступает за сборную Швейцарии с 2025 года. Полузащитник «Фрабурга» провел за национальную команду 14 матчей и забил пять мячей. С двумя голами он входит в топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Сборная Швейцарии с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы B, отставая от команды Канады по дополнительным показателям. В среду, 24 июня, сборные сыграют друг с другом в Ванкувере. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Швейцария
4:1
Первый тайм: 0:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
18.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70026 зрителей
Главные тренеры
Мурат Якин
Сергей Барбарез
Голы
Швейцария
Жоан Манзамби
74′
Рубен Варгас
(Бриль Эмболо)
84′
Жоан Манзамби
(Рубен Варгас)
90′
Гранит Джака
90+7′
Босния и Герцеговина
Эрмин Махмич
90+3′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
4
Нико Эльведи
65′
5
Мануэль Аканджи
3
Сильван Видмер
86′
25
Лука Хакес
20
Мишель Эбишер
72′
9
Жоан Манзамби
11
Дан Ндой
72′
15
Джибриль Соу
22
Фабиан Ридер
72′
17
Рубен Варгас
7
Бриль Эмболо
89′
26
Седрик Иттен
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
59′
5
Сеад Колашинац
15
Амар Мемич
18
Никола Катич
4
Тарик Мухаремович
80′
19
Керим Алайбегович
90′
26
Эрмин Махмич
6
Беньямин Тахирович
63′
13
Иван Башич
14
Иван Шуньич
85′
16
Амир Хаджиахметович
10
Эрмедин Демирович
85′
25
Йово Лукич
11
Эдин Джеко
61′
63′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
Швейцария
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
3
Фолы
7
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти