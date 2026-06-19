Манзамби стал самым молодым автором дубля с замены в истории ЧМ

На момент матча Манзамби было 20 лет и 247 дней, что стало новым рекордом ЧМ. Он опередил парагвайца Нельсона Куэваса, который оформил дубль на ЧМ-2002 в матче против Словении (3:1) в возрасте 22 лет и 153 дней.