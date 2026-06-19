В США предупредили о мошенничестве при поиске отелей на ЧМ-2026

Федеральная торговая комиссия США в период чемпионата мира по футболу, проходящего на территории страны, предупредила о мошенниках, которые могут создавать копии сайтов гостиниц и авиакомпаний, чтобы незаконно обогатиться.
«С мошенничеством в сфере туризма можно столкнуться при поиске отелей или авиабилетов в интернете», — предупредила комиссия. Злоумышленники имитируют официальные ресурсы отелей и авиакомпаний, сообщила структура.
Помимо этого, злоумышленники создают фейковые сайты для прогнозов и ставок на матчи. После создания учетной записи на этих страницах пользователей просят предоставить свои личные данные, включая номер телефона и адрес электронной почты. В итоге жертва, которая делится информацией, может потерять средства и персональные данные. «Чтобы не подвергать риску личную информацию и финансы, необходимо пользоваться только известными ресурсами с официальными трансляциями», — рекомендуют эксперты.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Матчи проходят в США, Мексике и Канаде.