Сергей Песьяков считает, что ЧМ может выиграть не прямой фаворит

«Мне кажется, возможна сенсация — не прямой фаворит может выиграть титул. Я бы болел за Аргентину, хочется второго титула для Месси. Сейчас все научились играть, футбол стал другим. Ещё выделил бы Англию и Германию», — передает слова Песьякова «Советский спорт».
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. В турнире принимает участие 48 команд, всего пройдет 104 матча.
37-летний самарских «Крыльев Советов» ранее выступал за ярославский «Шинник», томскую «Томь», «Ростов», «Анжи» и московский «Спартак», с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. На счету футболиста два матча за сборную России. По итогам сезона «Крыльев Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.