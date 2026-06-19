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Сергей Песьяков считает, что ЧМ может выиграть не прямой фаворит

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, возможна сенсация — не прямой фаворит может выиграть титул. Я бы болел за Аргентину, хочется второго титула для Месси. Сейчас все научились играть, футбол стал другим. Ещё выделил бы Англию и Германию», — передает слова Песьякова «Советский спорт».

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. В турнире принимает участие 48 команд, всего пройдет 104 матча.

37-летний самарских «Крыльев Советов» ранее выступал за ярославский «Шинник», томскую «Томь», «Ростов», «Анжи» и московский «Спартак», с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. На счету футболиста два матча за сборную России. По итогам сезона «Крыльев Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.