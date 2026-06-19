Сергей Песьяков считает, что ЧМ может выиграть не прямой фаворит

«Мне кажется, возможна сенсация — не прямой фаворит может выиграть титул. Я бы болел за Аргентину, хочется второго титула для Месси. Сейчас все научились играть, футбол стал другим. Ещё выделил бы Англию и Германию», — передает слова Песьякова «Советский спорт».