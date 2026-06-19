Глава ФИФА и премьер-министр Канады расписались на флаге России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марк Карни расписались на флаге России во время матча ЧМ-2026 Канада — Катар (6:0) в Ванкувере.
— Я из Москвы. «Нулевка» — это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года вместе путешествуем по всем матчам сборной. Вчера были на игре Канада — Катар. Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо».
Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались, — приводит слова Шаповалова «Чемпионат».
Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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Махмуд Абунада
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Хомам Ахмед
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3
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8
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26
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59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
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(Чили)
Боковой судья
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