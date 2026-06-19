Игрок Колумбии Родригес дал совет сборной Узбекистана верить в себя

Звездный хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес высказался о национальной команде Узбекистана после их очной встречи на чемпионате мира 2026 года.
Накануне, 18 июня, Колумбия победила Узбекистан со счетом 3:1 в матче первого тура группы K ЧМ-2026.
— Что вы можете сказать о сборной Узбекистана?
— Да, это физически сильная, жесткая команда. Они плотно садятся в оборону. Думаю, если они будут больше верить в себя, то смогут добиться хороших результатов, — заявил Родригес в интервью FONtour.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграет против команды Португалии 23 июня. Для Узбекистана это первый чемпионат мира в истории страны. Он также стал первым из государств Центральной Азии, кто пробился на этот турнир.