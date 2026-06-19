Игрок Колумбии Родригес дал совет сборной Узбекистана верить в себя

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграет против команды Португалии 23 июня. Для Узбекистана это первый чемпионат мира в истории страны. Он также стал первым из государств Центральной Азии, кто пробился на этот турнир.