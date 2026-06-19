Экс-тренер «Динамо»: Россия не вышла бы из группы на ЧМ

Российский тренер Сергей Силкин в интервью «РБ Спорт» оценил нынешний уровень сборной России по футболу на фоне чемпионата мира 2026 года.
Сейчас национальная команда России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА.
«Не думаю, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира. Мы долгое время не играли официальные матчи, нашей команде было бы тяжело. Плюс, лично я не до конца понимаю, кто является основой и костяком нынешней сборной России. Набор качественных футболистов есть, а вот как бы они сыграли на таком большом турнире, никто не знает», — сказал Силкин.
Отметим, что российские сборные и клубы с февраля 2022 года не допускаются к официальным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.