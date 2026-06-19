Экс-тренер «Динамо»: Россия не вышла бы из группы на ЧМ

«Не думаю, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира. Мы долгое время не играли официальные матчи, нашей команде было бы тяжело. Плюс, лично я не до конца понимаю, кто является основой и костяком нынешней сборной России. Набор качественных футболистов есть, а вот как бы они сыграли на таком большом турнире, никто не знает», — сказал Силкин.