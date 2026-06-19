Файзуллаев раскрыл, кому посвятил первый гол Узбекистана на ЧМ-2026

«Чемпионат мира есть чемпионат мира, это совсем другой уровень. Это, по-моему, лучший турнир в карьере игрока. Я очень горд, что мы дебютировали на чемпионате мира. Думаю, достойно играли», — заявил Файзуллаев в интервью FONtour.