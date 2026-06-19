Файзуллаев раскрыл, кому посвятил первый гол Узбекистана на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о своих эмоциях после дебютного матча национальной команды на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
18 июня Узбекистан в первом для себя матче в истории чемпионатов мира уступил Колумбии со счетом 1:3. Файзуллаев забил гол на 60-й минуте.
— Когда ты забил гол, кому ты его посвятил?
— Гол? Я забил его для семьи и для моей будущей невесты (улыбается), — заявил Файзуллаев.
Футболист также рассказал, насколько значимым для любого футболиста является чемпионат мира.
«Чемпионат мира есть чемпионат мира, это совсем другой уровень. Это, по-моему, лучший турнир в карьере игрока. Я очень горд, что мы дебютировали на чемпионате мира. Думаю, достойно играли», — заявил Файзуллаев в интервью FONtour.
Следующий матч группы К на ЧМ-2026 сборная Узбекистана проведет против команды Португалии 23 июня.
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Аббосбек Файзуллаев
60′
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти