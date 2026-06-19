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Файзуллаев прокомментировал поражение Узбекистана от Колумбии

Сборная проиграла колумбийцам со счетом 1:3.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался о поражении от Колумбии в матче 1-го тура группы К чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

18 июня сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. Единственный гол команды на 60-й минуте забил Файзуллаев. Позже футболист рассказал, что посвятил гол будущей невесте и семье.

«В первом тайме, конечно, чуть волновались. А во втором тайме уже все ушло и начали показывать игру. После гола могли даже второй забить. Но сами себе привезли. Но это опыт, конечно, большой. На чемпионате мира такие ошибки непростительны», — рассказал Файзуллаев в интервью FONtour.

Следующий матч на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Узбекистана проведет 23 июня против Португалии.

Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти