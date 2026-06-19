Файзуллаев прокомментировал поражение Узбекистана от Колумбии

«В первом тайме, конечно, чуть волновались. А во втором тайме уже все ушло и начали показывать игру. После гола могли даже второй забить. Но сами себе привезли. Но это опыт, конечно, большой. На чемпионате мира такие ошибки непростительны», — рассказал Файзуллаев в интервью FONtour.