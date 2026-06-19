Возинья готов рассмотреть предложения из России

— Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей. На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности, — заявил агент в интервью Odds.ru.