Возинья готов рассмотреть предложения из России

Футбольный агент Адилсон дос Сантос да Круз прокомментировал перспективу переезда своего клиента, голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, в Россию — как в качестве игрока, так и для работы в другой роли.
На данный момент 40-летний Возинья защищает ворота португальского «Шавиша». В первом туре чемпионата мира — 2026 вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре со сборной Испании, завершившейся со счетом 0:0.
— Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?
— Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей. На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности, — заявил агент в интервью Odds.ru.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет против Уругвая 22 июня.