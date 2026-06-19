Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.73
П2
1.68
Футбол. ЧМ-2026
03:30
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.00
П2
26.00
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Турция
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Нидерланды
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.05
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2

Возинья готов рассмотреть предложения из России

Об этом сообщил агент голкипера сборной Кабо-Верде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Футбольный агент Адилсон дос Сантос да Круз прокомментировал перспективу переезда своего клиента, голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, в Россию — как в качестве игрока, так и для работы в другой роли.

На данный момент 40-летний Возинья защищает ворота португальского «Шавиша». В первом туре чемпионата мира — 2026 вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре со сборной Испании, завершившейся со счетом 0:0.

— Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?

— Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей. На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности, — заявил агент в интервью Odds.ru.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет против Уругвая 22 июня.