Хабиб назвал топ-сборные, которые рискуют неудачно выступить на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 команда Франции попала в одну группу с Сенегалом (3:1), Ираком и Норвегией, тогда как сборная Бразилии выступает в квартете с Марокко (1:1), Гаити и Шотландией. Последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году, но она по-прежнему остается самой титулованной сборной турнира (5 побед). Франция одержала последнюю победу на чемпионате мира в России, в 2018 году.