Хабиб назвал топ-сборные, которые рискуют неудачно выступить на ЧМ-2026

Легендарный российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, какие из ведущих сборных могут не оправдать ожиданий на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
— Кто из грандов может провалиться на этом чемпионате мира?
— Я думаю, что провалиться может Франция. Почему? Потому что очень много их топовых игроков перенесли тяжелый сезон. Очень тяжелый сезон был. Наелись футболом, уставшие. Они 100% неголодные приедут на чемпионат мира.
И я думаю, что Бразилия тоже может разочаровать, — заявил Хабиб в интервью Okko Спорт.
На ЧМ-2026 команда Франции попала в одну группу с Сенегалом (3:1), Ираком и Норвегией, тогда как сборная Бразилии выступает в квартете с Марокко (1:1), Гаити и Шотландией. Последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году, но она по-прежнему остается самой титулованной сборной турнира (5 побед). Франция одержала последнюю победу на чемпионате мира в России, в 2018 году.