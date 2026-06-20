«Стоит ждать много голов»: Булыкин дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция

"Конечно, матч Нидерландов буду смотреть, интересно, как сыграют: все-таки я провел там много времени. Буду болеть за них! У них есть очень хорошие шансы обыграть Швецию и, наверное, облегчить себе задачу выхода из группы, потому что если проиграют, задача будет очень тяжелой. Учитывая, что Нидерланды всегда играют без защиты и выступают для болельщиков в атакующем футболе, стоит ждать много голов в матче. Думаю, что в конечном итоге счет будет 2:1 или 3:2 в пользу Нидерландов.