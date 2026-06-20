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«Стоит ждать много голов»: Булыкин дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция

Бывший нападающий нидерландских клубов «Аякс», «Твенте» и «Ден Хааг» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей встрече сборных Нидерландов и Швеции. Как сообщает «Совспорт», он отметил, что будет следить за игрой.

Источник: РИА "Новости"

"Конечно, матч Нидерландов буду смотреть, интересно, как сыграют: все-таки я провел там много времени. Буду болеть за них! У них есть очень хорошие шансы обыграть Швецию и, наверное, облегчить себе задачу выхода из группы, потому что если проиграют, задача будет очень тяжелой. Учитывая, что Нидерланды всегда играют без защиты и выступают для болельщиков в атакующем футболе, стоит ждать много голов в матче. Думаю, что в конечном итоге счет будет 2:1 или 3:2 в пользу Нидерландов.

Голов от кого-то конкретного в матче не жду. В сборной могут забить абсолютно все: и лидеры, и даже Ван Дейк на стандартах. Атакующая линия у команды очень сильная. Приятно смотреть, когда такая сборная играет для болельщиков", — заявил Булыкин.

Матч между сборными Нидерландов и Швеции запланирован на 20 июня. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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