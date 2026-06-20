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Сборная Турции извинилась перед болельщиками за провал на ЧМ-2026

Извинения принесли главный тренер Винченцо Монтелла и ведущие игроки команды.

Источник: Reuters

Сборная Турции утратила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира досрочно после поражений от команд Австралии и Парагвая в двух стартовых матчах группового этапа. В субботу сборная Парагвая, играя в меньшинстве, обыграла команду Турции со счетом 1:0 в матче группы D, который состоялся в Сан-Франциско.

Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла заявил, что команда не оправдала ожиданий болельщиков на чемпионате мира.

«Мне очень жаль. Ожидания были очень высокими. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне», — заявил Монтелла, слова которого привел телеканал A Spor.

Капитан турецкой сборной Чалханоглу также обратился к болельщикам с извинениями.

«Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьем — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч. Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди еще много турниров. Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддержать наших молодых игроков», — цитирует футболиста TRT Spor.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер также принес извинения болельщикам после неудачного старта команды на чемпионате мира.

«Мы хотим извиниться перед болельщиками. Нам стыдно. Мы все играем за топ-клубы и должны показывать совсем другой уровень на этом турнире. Ноль голов в двух матчах — это неприемлемо», — сказал Гюлер в послематчевом интервью.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти