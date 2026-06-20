Сборная Турции извинилась перед болельщиками за провал на ЧМ-2026

«Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьем — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч. Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди еще много турниров. Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддержать наших молодых игроков», — цитирует футболиста TRT Spor.