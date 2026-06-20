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Паузы на водопой на ЧМ-2026 принесут рекордный доход от рекламы

Водная пауза в середине таймов на чемпионате мира по футболу 2026 года принесет телеканалам по всему миру рекордные доходы.

Источник: Reuters

Телеканалы по всему миру получат рекордные доходы от рекламы во время паузы для водопоя в середине таймов на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщает BBC со ссылкой на данные исследования, с учетом разницы в стоимости показа секунды рекламы на американском Fox Sports, суммарный доход телеканала по итогам турнира может составить $250 млн.

Рекламные слоты в паузу на водопой, помимо США используют для показа рекламы в России, Мексике, Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Китае, Японии, Индии, Австралии, на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки. По оценкам источника, новый рекламный слот принесет вещателям более $1 млрд.

Ранее сообщалось, что УЕФА пока не планирует использовать опыт ФИФА с дополнительными пазуами во время матчей на турнирах, которые проходят под его эгидой — Лиге чемпионов и других еврокубках, а также Евро-2028.

Ряд тренеров, игроков и экспертов выступили с критикой ноу-хау американского ЧМ, но были и слова поддержки: пауза помогает футболистам бороться с возможной жарой, а тренерам — вносить корректировки в игру и проводить замены.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Матчи проходят в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ‑2022 обыграла команду Франции.