Анчелотти поддержал паузы на водопой, которые вызывают критику

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти высказался в поддержку обязательных трехминутных пауз в середине каждого тайма на чемпионате мира 2026 года.
Как сообщает Globo, итальянский специалист отметил, что такие остановки позволяют ему оперативно корректировать тактические схемы по ходу матча.
«Эти перерывы очень важны. Я считаю, что это правильно. У игроков есть возможность восстановиться, также можно внести изменения в игру», — заявил Анчелотти.
Ранее, минувшей ночью, сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити во втором туре группового этапа мирового первенства. Встреча завершилась со счетом 3:0. Счет на 23-й минуте открыл Матеус Кунья, на 36-й минуте он же оформил дубль. Перед окончанием первого тайма забил Винисиус Жуниор.
После двух туров в группе C бразильцы и марокканцы набрали по четыре очка. Шотландцы имеют в активе три балла, сборная Гаити очков не набрала.
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти