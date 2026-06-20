Игрок московского «Динамо» установил два рекорда на чемпионате мира

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, представляющий Парагвай, установил два рекорда на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Opta.
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Турции (1:0) Касерес совершил девять отборов. Также в активе защитника «Динамо» 17 выигранных единоборств из 24. Оба показателя являются лучшими на текущем турнире.
Касерес вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.
Отметим, что в 1-м туре лучшим на ЧМ по отборам стал еще один представитель РПЛ, защитник «Зенита» Дуглас Сантос, сделавший 7 отборов в матче против Марокко (1:1).
После двух туров в группе D лидирует сборная США (6 очков), далее следуют Австралия (3), Парагвай (3) и Турция (0), которая потеряла шансы на выход в плей-офф.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти