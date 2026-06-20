Мостовой назвал Бразилию фаворитом ЧМ-2026

«Как будто пока они не показали всего, на что способны. Чемпионат длинный, они же не собираются вылетать после первых двух игр. Мы пока не знаем, кто выйдет с какого места и на кого попадет. Для меня бразильцы в числе фаворитов этого турнира», — сказал Мостовой.