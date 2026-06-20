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Мостовой назвал Бразилию фаворитом ЧМ-2026

Бывший футболист «Спартака» считает, что команда Карло Анчелотти еще не показала весь потенциал.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы сборной Бразилии на чемпионате мира-2026, сообщает «Матч ТВ».

Во втором туре группового этапа бразильцы обыграли Гаити со счетом 3:0. После двух матчей команда набрала четыре очка и занимает первое место в группе C. Столько же баллов у Марокко, далее идут Шотландия (3) и Гаити (0).

Мостовой считает, что команда Карло Анчелотти еще не раскрыла весь потенциал.

«Как будто пока они не показали всего, на что способны. Чемпионат длинный, они же не собираются вылетать после первых двух игр. Мы пока не знаем, кто выйдет с какого места и на кого попадет. Для меня бразильцы в числе фаворитов этого турнира», — сказал Мостовой.

В последнем туре группового этапа Бразилия сыграет с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.