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Поттер прокомментировал разгром Швеции от Нидерландов

Главный тренер сборной Швеции заявил, что команда не может столько пропускать и рассчитывать на победу.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал поражение от Нидерландов в матче чемпионата мира-2026. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Роналда Кумана.

Слова Поттера после игры приводит BBC Sport. Тренер признал, что Швеция провела неоднозначный матч, но отдельно отметил проблемы команды без мяча.

«Конечно, я очень разочарован. Это сложный матч для анализа: мы сделали много хорошего, атаковали, имели моменты, но нельзя столько пропускать и рассчитывать на победу. Мы многому научимся по этой игре. Мы играли против хорошей команды. Они наказали нас на флангах, а один гол пришел после длинной передачи, с которой мы плохо справились», — сказал Поттер.

«Начало матча получилось неудачным, но затем мы вернулись в игру во второй части первого тайма. Мы хорошо начали второй тайм, но потеряли мяч, пропустили два гола, и игра ушла от нас. Парни продолжали бороться, но это один из тех матчей, из которых мы многое вынесем», — добавил Поттер.

У Нидерландов по дублю оформили Брайан Бробби и Коди Гакпо. Эта победа укрепила положение команды в группе F, где также выступают Япония и Тунис.

Нидерланды
5:1
Первый тайм: 2:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
20.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роналд Куман
Грэм Поттер
Голы
Нидерланды
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Швеция
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
7
Лукас Бергвалль
80′
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
55′
22
Бесфорт Зенели
10
Беньямин Нюгрен
55′
11
Энтони Эланга
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Статистика
Нидерланды
Швеция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
7
8
Угловые
2
5
Фолы
9
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти