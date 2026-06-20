Поттер прокомментировал разгром Швеции от Нидерландов

«Конечно, я очень разочарован. Это сложный матч для анализа: мы сделали много хорошего, атаковали, имели моменты, но нельзя столько пропускать и рассчитывать на победу. Мы многому научимся по этой игре. Мы играли против хорошей команды. Они наказали нас на флангах, а один гол пришел после длинной передачи, с которой мы плохо справились», — сказал Поттер.