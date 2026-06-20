Бубнов назвал ошибку Швеции в матче с Нидерландами

«Шведы переоценили себя после разгрома 5:1 в первом туре и решили играть с голландцами в открытый футбол — грубейшая ошибка. Голландцы к перерыву уже сделали игру, забив 3 гола, а во втором тайме добавили еще 2, хотя играли в сберегательном режиме. Теперь Голландия точно займет первое место в группе, а шведам предстоит нервная игра с японцами за выход из группы. Разность мячей будет критична для третьего места, и предел для шведов — максимум ⅛ финала, если вообще пройдут дальше», — написал Бубнов.