Бубнов назвал ошибку Швеции в матче с Нидерландами

Александр Бубнов оценил поражение сборной Швеции от Нидерландов в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Роналда Кумана.
В Telegram-канале «Бубнов Аналитика» эксперт написал, что шведы после победы 5:1 в первом туре переоценили свои силы и слишком смело сыграли с голландцами.
«Шведы переоценили себя после разгрома 5:1 в первом туре и решили играть с голландцами в открытый футбол — грубейшая ошибка. Голландцы к перерыву уже сделали игру, забив 3 гола, а во втором тайме добавили еще 2, хотя играли в сберегательном режиме. Теперь Голландия точно займет первое место в группе, а шведам предстоит нервная игра с японцами за выход из группы. Разность мячей будет критична для третьего места, и предел для шведов — максимум ⅛ финала, если вообще пройдут дальше», — написал Бубнов.
Нидерланды набрали 4 очка и возглавили таблицу группы F. Швеция с 3 баллами располагается на второй строчке.
Роналд Куман
Грэм Поттер
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
7
Лукас Бергвалль
80′
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
55′
22
Бесфорт Зенели
10
Беньямин Нюгрен
55′
11
Энтони Эланга
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти