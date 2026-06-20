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Бубнов назвал ошибку Швеции в матче с Нидерландами

Эксперт считает, что шведы переоценили себя после крупной победы в первом туре ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

Александр Бубнов оценил поражение сборной Швеции от Нидерландов в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Роналда Кумана.

В Telegram-канале «Бубнов Аналитика» эксперт написал, что шведы после победы 5:1 в первом туре переоценили свои силы и слишком смело сыграли с голландцами.

«Шведы переоценили себя после разгрома 5:1 в первом туре и решили играть с голландцами в открытый футбол — грубейшая ошибка. Голландцы к перерыву уже сделали игру, забив 3 гола, а во втором тайме добавили еще 2, хотя играли в сберегательном режиме. Теперь Голландия точно займет первое место в группе, а шведам предстоит нервная игра с японцами за выход из группы. Разность мячей будет критична для третьего места, и предел для шведов — максимум ⅛ финала, если вообще пройдут дальше», — написал Бубнов.

Нидерланды набрали 4 очка и возглавили таблицу группы F. Швеция с 3 баллами располагается на второй строчке.

Нидерланды
5:1
Первый тайм: 2:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
20.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роналд Куман
Грэм Поттер
Голы
Нидерланды
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Швеция
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
7
Лукас Бергвалль
80′
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
55′
22
Бесфорт Зенели
10
Беньямин Нюгрен
55′
11
Энтони Эланга
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Статистика
Нидерланды
Швеция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
7
8
Угловые
2
5
Фолы
9
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти