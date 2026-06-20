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Журналистка раскритиковала Доку за отъезд из сборной

France Pierron заявила, что футболисту Бельгии не стоило покидать ЧМ-2026 ради рождения ребенка.

Источник: Reuters

Журналистка France Pierron раскритиковала нападающего сборной Бельгии Жереми Доку за желание временно покинуть команду на чемпионате мира-2026. Футболист хотел отправиться к жене Ширин, которая должна родить их первого ребенка.

Как пишет Ozap, тему обсуждали 19 июня в эфире программы L'Équipe de choc. В студии был вынесен вопрос: можно ли уехать с чемпионата мира ради рождения ребенка и может ли турнир быть важнее родов.

Пьеррон сразу заявила, что не понимает решения Доку. По ее словам, участие в чемпионате мира — редкий шанс, огромное счастье и детская мечта, а многие футболисты мечтали бы оказаться на месте бельгийца.

«И ты собираешься все это оставить, чтобы присутствовать при рождении своего ребенка — это отвратительный момент, извините меня, когда отец ни для чего не нужен, у него роль статиста», — сказала журналистка.

С ней не согласились участники студии. Бывший боксер Браим Аслум возразил: «Как это мы ни для чего не нужны? А кто поддерживает?».

Пьеррон продолжила настаивать на своем и отметила, что ребенок «всегда будет рядом», а Доку из-за 20 часов в дороге может полностью выпасть из чемпионата мира. Она также напомнила о болельщиках, которые могли взять кредит и пожертвовать многим ради поездки на матч.

Аслум ответил, что чемпионат мира можно выиграть или провалить, но ребенок остается с человеком на всю жизнь. На это Пьеррон спросила, будет ли ребенок злиться на отца за то, что тот не перерезал пуповину. После спора журналистка признала, что осталась «одна против всего мира».

Доку выступает за «Манчестер Сити» и сборную Бельгии. Ранее сообщалось, что 24-летний футболист должен вернуться в расположение национальной команды после рождения ребенка.