Журналистка раскритиковала Доку за отъезд из сборной

Аслум ответил, что чемпионат мира можно выиграть или провалить, но ребенок остается с человеком на всю жизнь. На это Пьеррон спросила, будет ли ребенок злиться на отца за то, что тот не перерезал пуповину. После спора журналистка признала, что осталась «одна против всего мира».