Вратарь сборной Кюрасао набрал миллион подписчиков после матча на ЧМ-2026

Встреча, состоявшаяся в ночь с 20 на 21 июня, завершилась нулевой ничьей. 37-летний вратарь отразил все 15 ударов в створ ворот и был признан лучшим игроком встречи, как сообщает ТАСС.
После игры с Эквадором аудитория Рома в социальной сети увеличилась до 1 миллиона подписчиков. До матча на его страницу было подписано около 95 тысяч человек.
За карьеру в сборной Кюрасао Ром провёл 72 матча, пропустив 78 голов. В 28 встречах ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Он выступает за национальную команду с 2015 года.
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. В третьем туре группового этапа сборная Кюрасао 25 июня сыграет с командой Кот-д’Ивуара.
Себастьян Беккасесе
Дик Адвокат
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
6
Вильян Пачо
15
Педро Вите
23
Мойсес Кайседо
19
Гонсало Плата
13
Эннер Валенсия
21
Алан Франко
83′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
89′
16
Хорди Кайседо
7
Первис Эступиньян
70′
20
Нильсон Ангуло
5
Хорди Альсивар
38′
46′
11
Кевин Родригес
1
Элой Ром
20
Джошуа Бренет
18
Армандо Обиспо
3
Юрин Гари
75′
5
Шерел Флоранус
10
Леандро Бакуна
39′
24
Деверон Фонвилль
76′
4
Рошон ван Эйма
21
Тахит Чонг
76′
16
Джеарл Маргарита
7
Жуниньо Бакуна
53′
75′
14
Кенджи Горре
9
Юрген Локадиа
83′
19
Джервейн Кастанер
90+1′
8
Ливано Комененсия
56′
84′
6
Годфрид Ромератоэ
Главный судья
Ма Нин
(Китай)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Боковой судья
Чжоу Фэй
(Китай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти