Константин Генич дал прогноз на матч Уругвай — Кабо-Верде

Как цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров», «сборная Уругвая, неожиданно оступившись в первом туре, сыграв вничью с Саудовской Аравией 1:1, свой второй матч проведет в Майами против Кабо-Верде. Понятно, что кабовердцы там празднуют ничейный результат с Испанией. Возиньо — главный национальный герой. 14 млн подписчиков уже в запрещенной соцсети. И собраться на второй матч сборной Кабо-Верде, мне кажется, будет посложнее. С одной стороны, вроде как и уверенность должна появиться после 0:0 с Испанией, а с другой стороны, как будто уже такую основную и большую задачу выполнили. Кабо-Верде — одна из главных сенсаций первого тура».