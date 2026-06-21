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Константин Генич дал прогноз на матч Уругвай — Кабо-Верде

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич представил прогноз на матч группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде.

Источник: РИА "Новости"

Его прогноз — победа Уругвая с форой (-1,5), коэффициент составляет 2.40.

Как цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров», «сборная Уругвая, неожиданно оступившись в первом туре, сыграв вничью с Саудовской Аравией 1:1, свой второй матч проведет в Майами против Кабо-Верде. Понятно, что кабовердцы там празднуют ничейный результат с Испанией. Возиньо — главный национальный герой. 14 млн подписчиков уже в запрещенной соцсети. И собраться на второй матч сборной Кабо-Верде, мне кажется, будет посложнее. С одной стороны, вроде как и уверенность должна появиться после 0:0 с Испанией, а с другой стороны, как будто уже такую основную и большую задачу выполнили. Кабо-Верде — одна из главных сенсаций первого тура».

По словам эксперта, «Уругваю оступаться нельзя, потому что в последнем туре будет игра со сборной Испании. И для того, чтобы выйти из группы стопроцентно, Уругваю надо обязательно побеждать. Я думаю, что Уругвай вполне спокойно с этой задачей может справиться. Уругвай чуть побыстрее в атаке должен действовать, чем сборная Испании. Тогда уже ни Возиньо, ни другие ребята из Кабо-Верде команду Марсело Бьелсы остановить не смогут».

Матч чемпионата мира Уругвай — Кабо-Верде состоится 22 июня, начало в 01:00 по московскому времени.

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