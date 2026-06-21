Константин Генич дал прогноз на матч Уругвай — Кабо-Верде

Его прогноз — победа Уругвая с форой (-1,5), коэффициент составляет 2.40.
Как цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров», «сборная Уругвая, неожиданно оступившись в первом туре, сыграв вничью с Саудовской Аравией 1:1, свой второй матч проведет в Майами против Кабо-Верде. Понятно, что кабовердцы там празднуют ничейный результат с Испанией. Возиньо — главный национальный герой. 14 млн подписчиков уже в запрещенной соцсети. И собраться на второй матч сборной Кабо-Верде, мне кажется, будет посложнее. С одной стороны, вроде как и уверенность должна появиться после 0:0 с Испанией, а с другой стороны, как будто уже такую основную и большую задачу выполнили. Кабо-Верде — одна из главных сенсаций первого тура».
По словам эксперта, «Уругваю оступаться нельзя, потому что в последнем туре будет игра со сборной Испании. И для того, чтобы выйти из группы стопроцентно, Уругваю надо обязательно побеждать. Я думаю, что Уругвай вполне спокойно с этой задачей может справиться. Уругвай чуть побыстрее в атаке должен действовать, чем сборная Испании. Тогда уже ни Возиньо, ни другие ребята из Кабо-Верде команду Марсело Бьелсы остановить не смогут».
Матч чемпионата мира Уругвай — Кабо-Верде состоится 22 июня, начало в 01:00 по московскому времени.