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Мурад Мусаев назвал четыре сборные, за которые болеет на ЧМ-2026

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев назвал команды и футболистов, за которых он переживает на чемпионате мира 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» на мировом первенстве представляют нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба и полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини.

«Персонально болею за Месси. Для меня это самый большой волшебник в истории футбола. Болею за Джона [Кордобу] и Колумбию. За Кевина [Ленини] и Кабо-Верде. И за Узбекистан. Страна из бывшего Советского Союза. Наши соседи, друзья, плюс мой дедушка оттуда, поэтому за них болею тоже», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

В первом туре группового этапа сборная Аргентины одержала победу над Алжиром (3:0), Колумбия обыграла Узбекистан (3:1), а команда Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0).

Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В соревновании впервые участвуют 48 сборных.