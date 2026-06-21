Мурад Мусаев назвал четыре сборные, за которые болеет на ЧМ-2026

«Краснодар» на мировом первенстве представляют нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба и полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини.
«Персонально болею за Месси. Для меня это самый большой волшебник в истории футбола. Болею за Джона [Кордобу] и Колумбию. За Кевина [Ленини] и Кабо-Верде. И за Узбекистан. Страна из бывшего Советского Союза. Наши соседи, друзья, плюс мой дедушка оттуда, поэтому за них болею тоже», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».
В первом туре группового этапа сборная Аргентины одержала победу над Алжиром (3:0), Колумбия обыграла Узбекистан (3:1), а команда Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0).
Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В соревновании впервые участвуют 48 сборных.