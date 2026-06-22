Тренер Ирана назвал 0:0 с Бельгией историческим результатом

«Я хочу вернуться на шесть месяцев назад. Шесть месяцев мы жили в условиях войны, наш чемпионат не проводился. Многие команды отменили матчи против нас. Мы приехали на чемпионат мира в самых тяжелых условиях, которые только можно представить. Игроков, которые приехали на этот чемпионат мира в таких условиях, нужно поздравить.



У нас был шанс победить сегодня, но я считаю, что это большое достижение. Мы провели два матча на чемпионате мира в тех условиях, в которых оказались — перед игрой у нас было менее 16 часов на подготовку и тренировки. Это войдет в историю нашего футбола, и будущие поколения будут говорить о том, чего нам удалось добиться», — сказал Галенои.