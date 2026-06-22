Бьелса рассказал, почему Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде

«Когда мы хорошо оборонялись, матч позволял нам выходить вперед. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сокращалось по сравнению с соперником. Решающим фактором в результате стало то, что мы снизили интенсивность игры, чего не должно было произойти», — сказал Бьелса.