Бьелса рассказал, почему Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде

Уругвайцы пропустили первыми, но в концовке первого тайма сумели отыграться и выйти вперед благодаря голам Максимилиано Араухо и Агустина Каноббио. На 61-й минуте сборная Кабо-Верде усилиями Элиу Варелы сравняла счет, добыв вторую ничью на этом турнире.
«Когда мы хорошо оборонялись, матч позволял нам выходить вперед. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сокращалось по сравнению с соперником. Решающим фактором в результате стало то, что мы снизили интенсивность игры, чего не должно было произойти», — сказал Бьелса.
После двух туров сборная Уругвая имеет в своем активе два очка и занимает второе место в группе H, опережая команду Кабо-Верде по дополнительным показателям. В заключительном туре уругвайцы в Гвадалахаре сыграют с лидером группы — сборной Испании, а кабо-вердианцы в Хьюстоне встретятся с командой Саудовской Аравии. Обе встречи пройдут в ночь на субботу, 27 июня. Начало матчей — в 03:00 по московскому времени.
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти