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Златан Ибрагимович уснул во время матча Бельгия — Иран на ЧМ

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Ирана (0:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

44-летний швед, выступавший ранее за «Лос-Анджелес Гэлакси», выступает на турнире в качестве эксперта для американского телеканала Fox Sports.

«В первом тайме я чуть не заснул. Во время второй половины матча я заснул на самом деле. Больше особо нечего говорить об этом матче», — сказал Ибрагимович.

Стоит отметить, что за 90 минут сборные Бельгии и Ирана суммарно нанесли по воротам друг друга 30 ударов, 10 из которых пришлись в створ, и набрали по модели ожидаемых голов более двух xG. В первом тайме у иранцев отменили забитый мяч, а во втором — бельгийцы остались в меньшинстве из-за удаления.

После двух туров сборная Ирана имеет в своем активе два очка и идет на втором месте в группе G, опережая команду Бельгии по дополнительным показателям. В заключительном туре иранцы в Сиэтле сыграют с лидером группы — сборной Египта, а бельгийцы в Ванкувере встретятся с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут в субботу, 27 июня. Начало матчей — в 06:00 по московскому времени.

Бельгия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
21.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Руди Гарсия
Амир Галенои
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
Иран
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
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Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
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5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
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Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Статистика
Бельгия
Иран
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
3
Угловые
4
2
Фолы
7
9
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
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(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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