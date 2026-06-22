Златан Ибрагимович уснул во время матча Бельгия — Иран на ЧМ

44-летний швед, выступавший ранее за «Лос-Анджелес Гэлакси», выступает на турнире в качестве эксперта для американского телеканала Fox Sports.
«В первом тайме я чуть не заснул. Во время второй половины матча я заснул на самом деле. Больше особо нечего говорить об этом матче», — сказал Ибрагимович.
Стоит отметить, что за 90 минут сборные Бельгии и Ирана суммарно нанесли по воротам друг друга 30 ударов, 10 из которых пришлись в створ, и набрали по модели ожидаемых голов более двух xG. В первом тайме у иранцев отменили забитый мяч, а во втором — бельгийцы остались в меньшинстве из-за удаления.
После двух туров сборная Ирана имеет в своем активе два очка и идет на втором месте в группе G, опережая команду Бельгии по дополнительным показателям. В заключительном туре иранцы в Сиэтле сыграют с лидером группы — сборной Египта, а бельгийцы в Ванкувере встретятся с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут в субботу, 27 июня. Начало матчей — в 06:00 по московскому времени.
Руди Гарсия
Амир Галенои
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти