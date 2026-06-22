5 рекордов чемпионатов мира по футболу, которые будут вспоминать во все времена

Каждый чемпионат мира приносит новые яркие моменты, но лишь немногие из них превращаются в настоящие рекорды. За почти сто лет существования турнира футболисты, сборные, вратари и даже болельщики не раз удивляли весь спортивный мир. Одни достижения удалось превзойти спустя годы, другие остаются непобитыми до сих пор и считаются одними из самых впечатляющих в истории мирового футбола.
Самая титулованная сборная в истории чемпионатов мира
Сборная Бразилии остается главным рекордсменом мировых первенств. За всю историю турнира бразильцы пять раз поднимали над головой главный футбольный трофей — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. Ни одной другой национальной команде пока не удалось добиться такого результата.
Ближе всех к этому достижению подобрались Германия и Италия, на счету которых по четыре чемпионских титула. Однако итальянцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, поэтому как минимум в ближайшее время повторить рекорд Бразилии не получится.
Пять побед на чемпионатах мира сделали бразильскую сборную самой успешной командой в истории турнира, и этот рекорд уже много лет остается главным ориентиром для остальных футбольных держав.
Единственный трехкратный чемпион мира
Имя Пеле стало символом мирового футбола, ведь один из его рекордов остается непревзойденным уже несколько десятилетий. Легендарный бразилец выиграл чемпионат мира три раза — в 1958, 1962 и 1970 годах. Ни одному другому футболисту повторить это достижение пока не удалось.
Впервые Пеле стал чемпионом мира в 17 лет и сразу вошел в историю турнира. На чемпионате 1958 года в Швеции молодой нападающий забил шесть мячей, включая два гола в финале против хозяев турнира. С этого момента началась история одного из самых известных футболистов всех времен. Карьера Пеле подарила мировому футболу множество рекордов, часть из которых позже была побита. Однако статус единственного трехкратного чемпиона мира остается за ним до сих пор.
Лучший бомбардир чемпионатов мира
Немецкий нападающий Мирослав Клозе остается самым результативным игроком в истории чемпионатов мира. За четыре турнира — с 2002 по 2014 год — он забил 16 мячей и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров мировых первенств.
Особенно памятным стал чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Именно там Клозе забил свой 16-й гол на турнирах и обошел Роналдо, который долгое время удерживал рекорд с 15 мячами. В том же году сборная Германии стала чемпионом мира, а сам форвард красиво завершил карьеру.
Клозе никогда не считался самым ярким футболистом своего поколения, однако его умение оказываться в нужном месте в нужное время стало настоящей легендой. Спустя годы его рекорд по-прежнему остается ориентиром для лучших нападающих мира.
Самый посещаемый матч в истории турнира
16 июля 1950 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро был установлен рекорд, который вряд ли удастся превзойти в современном футболе. На решающий матч чемпионата мира между Бразилией и Уругваем пришло 174 тысячи зрителей. По некоторым оценкам, на трибунах и проходах стадиона могли находиться более 200 тысяч человек.
Вся страна ждала исторической победы своей сборной. Бразильцы считались фаворитами, поэтому местные газеты еще до игры публиковали поздравления будущим чемпионам.
Однако праздник для хозяев так и не состоялся. Уругвай неожиданно победил со счетом 2:1, поражение Бразилии получило собственное название — «Мараканасо». Рекорд посещаемости сохранился до наших дней.
Самая долгая серия без пропущенных мячей
На чемпионате мира 1990 года итальянский голкипер Вальтер Дзенга установил рекорд, который до сих пор остается непревзойденным. Его ворота оставались неприкосновенными на протяжении 517 минут игрового времени. За этот период ни одному сопернику не удалось поразить ворота сборной Италии.
Серия началась еще на групповом этапе и продолжилась в матчах плей-офф. Дзенга уверенно действовал на линии ворот, выигрывал сложные дуэли один на один и не раз спасал команду в самых напряженных моментах турнира.
Рекорд прервался лишь в полуфинале против Аргентины. Нападающий Клаудио Каниджа воспользовался ошибкой голкипера на выходе и забил первый мяч в ворота Италии на том турнире. Несмотря на это, достижение Дзенги вошло в историю чемпионатов мира и до сих пор считается одним из самых впечатляющих рекордов среди вратарей.