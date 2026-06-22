5 рекордов чемпионатов мира по футболу, которые будут вспоминать во все времена

Впервые Пеле стал чемпионом мира в 17 лет и сразу вошел в историю турнира. На чемпионате 1958 года в Швеции молодой нападающий забил шесть мячей, включая два гола в финале против хозяев турнира. С этого момента началась история одного из самых известных футболистов всех времен. Карьера Пеле подарила мировому футболу множество рекордов, часть из которых позже была побита. Однако статус единственного трехкратного чемпиона мира остается за ним до сих пор.