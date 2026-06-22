Тренер Австрии поделился ожиданиями от матча с Аргентиной на ЧМ

Слабых мест у Аргентины нет. Если говорить о сильных сторонах, то это выдающаяся команда. Они могут играть в двух или трех разных стилях.



Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным. У нас есть шанс склонить матч в свою пользу благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости", — приводит слова Рангника Reuters.