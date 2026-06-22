Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
37.00
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.55
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2

Тренер Австрии поделился ожиданиями от матча с Аргентиной на ЧМ

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу с Аргентиной.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Karina Hessland/Bongarts/Getty Images

Встреча между действующими чемпионами мира Аргентиной и сборной Австрии пройдет в понедельник, 22 июня, в Далласе.

"Мы должны доказать, что являемся одной из лучших команд на этом чемпионате мира. А это означает, что мы должны играть на очень высоком тактическом уровне, и с точки зрения энергии и храбрости мы должны быть на высшем уровне. Возможно, нам придется показать лучшее выступление, которое у нас когда-либо было за все время моей работы.

Слабых мест у Аргентины нет. Если говорить о сильных сторонах, то это выдающаяся команда. Они могут играть в двух или трех разных стилях.

Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным. У нас есть шанс склонить матч в свою пользу благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости", — приводит слова Рангника Reuters.

Сборная Аргентины возглавляет группу J с 3 очками. Команда Австрии имеет такое же количество баллов и отстает от подопечных Лионеля Скалони по дополнительным показателям.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Футбол. ЧМ-2026
22.06
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.70
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше