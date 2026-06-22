Тренер Австрии поделился ожиданиями от матча с Аргентиной на ЧМ

Встреча между действующими чемпионами мира Аргентиной и сборной Австрии пройдет в понедельник, 22 июня, в Далласе.
"Мы должны доказать, что являемся одной из лучших команд на этом чемпионате мира. А это означает, что мы должны играть на очень высоком тактическом уровне, и с точки зрения энергии и храбрости мы должны быть на высшем уровне. Возможно, нам придется показать лучшее выступление, которое у нас когда-либо было за все время моей работы.
Слабых мест у Аргентины нет. Если говорить о сильных сторонах, то это выдающаяся команда. Они могут играть в двух или трех разных стилях.
Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным. У нас есть шанс склонить матч в свою пользу благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости", — приводит слова Рангника Reuters.
Сборная Аргентины возглавляет группу J с 3 очками. Команда Австрии имеет такое же количество баллов и отстает от подопечных Лионеля Скалони по дополнительным показателям.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.