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Метро Ташкента продлит работу из‑за матча Узбекистана на ЧМ

Из‑за матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и Португалии режим работы метро в Ташкенте будет продлен на час, сообщает пресс‑служба метрополитена столицы страны.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча в рамках группы K состоится 23 июня в Хьюстоне. Начало игры запланировано на 20:00 мск (22:00 по местному времени).

В сообщении пресс‑службы подчеркивается:

«В связи с этим матчем ожидается значительный рост пассажиропотока болельщиков в разных районах столицы. Режим работы будет продлен на час: 23 июня метрополитен будет обслуживать пассажиров до 01:00 ночи».

Мера призвана обеспечить удобный трансфер болельщиков до мест проживания после завершения матча.

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счетом 1:3. Португалия сыграла вничью с национальной командой ДР Конго (1:1). Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


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