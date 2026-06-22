Метро Ташкента продлит работу из‑за матча Узбекистана на ЧМ

Встреча в рамках группы K состоится 23 июня в Хьюстоне. Начало игры запланировано на 20:00 мск (22:00 по местному времени).
В сообщении пресс‑службы подчеркивается:
«В связи с этим матчем ожидается значительный рост пассажиропотока болельщиков в разных районах столицы. Режим работы будет продлен на час: 23 июня метрополитен будет обслуживать пассажиров до 01:00 ночи».
Мера призвана обеспечить удобный трансфер болельщиков до мест проживания после завершения матча.
В первом матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счетом 1:3. Португалия сыграла вничью с национальной командой ДР Конго (1:1). Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.