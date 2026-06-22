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Марат Сафин — о ЧМ-2026: Болеем за наших, то есть за испанцев

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказался о чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

— Как ты считаешь, кто победит на этом чемпионате мира?

— Ну, болеем за наших, то есть за испанцев. По идее, хотелось бы, чтобы они выиграли. Но футбол не смотрю, — сказал Сафин в шоу «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

Сборная Испании занимает первое место в группе Н с 4 очками. В первом матче испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), во втором — разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 4:0.

В заключительной встрече группового этапа ЧМ-2026 Испания 26 июня сыграет против Уругвая в мексиканском Запопане.

Впервые в истории чемпионата мира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

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