Булыкин включил сборную Нидерландов в число фаворитов ЧМ‑2026

«На этом чемпионате мира мне интересно следить за сборными, которые играют в красивый футбол и располагают индивидуально сильными футболистами. Для меня фавориты — Нидерланды, Франция, Испания, Португалия и Аргентина во многом благодаря Месси», — передает слова Булыкина «Матч ТВ».
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграла с командами Японии (2:2) и Швеции (5:1). 25 июня в Канзас-Сити подопечные Рональда Кумана проведут заключительный матч группового этапа против сборной Туниса.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Дмитрий Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Игравший на позиции форварда футболист имеет в своем активе 15 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной России.