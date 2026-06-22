Если в стартовом составе выходит Ямаль, испанцы не проигрывают

Как сообщает Opta, в тех встречах, где вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выходил в старте, испанцы одержали 15 побед и шесть раз сыграли вничью. «Красная Фурия» в этих играх забила 60 голов, в 16 из них принял участие Ямаль (пять забитых мячей и 11 голевых передач).