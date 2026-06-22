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Если в стартовом составе выходит Ямаль, испанцы не проигрывают

Сборная Испании уже на протяжении 21 матча не проигрывает в тех встречах, когда в стартовом составе команды выходит нападающий Ламин Ямаль.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

21 июня испанцы одолели сборную Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Opta, в тех встречах, где вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выходил в старте, испанцы одержали 15 побед и шесть раз сыграли вничью. «Красная Фурия» в этих играх забила 60 голов, в 16 из них принял участие Ямаль (пять забитых мячей и 11 голевых передач).

После второго тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте. В третьем туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

Ламин Ямаль провел 27 матчей и забил семь голов в сборной Испании, в которой дебютировал в 2023 году. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025 году.

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