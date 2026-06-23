Игрок Бельгии Доку, бывший в центре скандала на ЧМ, стал отцом

Футболист сборной Бельгии Жереми Доку стал отцом после того, как покинул расположение национальной команды на чемпионате мира, чтобы присутствовать на родах супруги. Об этом сообщается на странице бельгийской сборной в соцсети X.



«Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейза! Игрок с разрешения руководства, а также в сопровождении одного из врачей команды отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой в этот знаменательный день. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против сборной Новой Зеландии», — говорится в заявлении сборной Бельгии.