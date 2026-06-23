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Игрок Бельгии Доку, бывший в центре скандала на ЧМ, стал отцом

У него родился сын.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной Бельгии Жереми Доку стал отцом после того, как покинул расположение национальной команды на чемпионате мира, чтобы присутствовать на родах супруги. Об этом сообщается на странице бельгийской сборной в соцсети X.

«Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейза! Игрок с разрешения руководства, а также в сопровождении одного из врачей команды отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой в этот знаменательный день. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против сборной Новой Зеландии», — говорится в заявлении сборной Бельгии.

До этого Доку говорил, что хочет быть рядом с женой во время рождения их первого ребёнка. Ожидалось, что роды состоятся во вторую неделю июля, поэтому футболист мог пропустить четвертьфинальный матч турнира, если бы Бельгия вышла в эту стадию. Позже журналистка L'Equipe Франс Пьеррон раскритиковала намерение игрока пропустить встречу национальной команды на чемпионате мира, назвав это «отвратительным» и заявив, что присутствие отца на родах является «бесполезным». Впоследствии СМИ сообщали, что ее отстранили от эфира. Доку не участвовал в матче второго тура группы G против сборной Ирана, который завершился со счётом 0:0. По данным СМИ, причиной отсутствия 24-летнего футболиста стали проблемы с дыханием.

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