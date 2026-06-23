Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией на ЧМ

«Когда видишь скорость их мяча, понимаешь, насколько они сильны технически. Не люблю смотреть только на физику, потому что в итоге решает качество: контроль, передачи, потери мяча. Если мы теряем мяч 20 раз за игру, приходится 20 раз бежать назад, чтобы вернуть его. Это очень важно. Статистика Португалии во всех аспектах очень хороша. Нельзя бегать без смысла. Нужно понимать, куда мы хотим их направлять, где отбирать мяч и как быть опасными в атаке.



Конечно, когда играешь против сборной Португалии или других топ-команд, нужно учитывать все. Малейшие детали могут решить исход встречи. В матче с Колумбией у нас было три ошибки, очень сложные ситуации. Каждый матч разный — есть хорошие и плохие моменты. Но мы должны выкладываться полностью и оставаться в игре до конца. Нужно уменьшить количество ошибок, в этом случае в концовке матча можем быть довольны», — приводит слова Каннаваро Globo.