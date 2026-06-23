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Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией на ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Португалии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Uzbekistan Football Association

Встреча в рамках группы K между Узбекистаном и Португалией состоится во вторник, 23 июня, в Хьюстоне.

«Когда видишь скорость их мяча, понимаешь, насколько они сильны технически. Не люблю смотреть только на физику, потому что в итоге решает качество: контроль, передачи, потери мяча. Если мы теряем мяч 20 раз за игру, приходится 20 раз бежать назад, чтобы вернуть его. Это очень важно. Статистика Португалии во всех аспектах очень хороша. Нельзя бегать без смысла. Нужно понимать, куда мы хотим их направлять, где отбирать мяч и как быть опасными в атаке.

Конечно, когда играешь против сборной Португалии или других топ-команд, нужно учитывать все. Малейшие детали могут решить исход встречи. В матче с Колумбией у нас было три ошибки, очень сложные ситуации. Каждый матч разный — есть хорошие и плохие моменты. Но мы должны выкладываться полностью и оставаться в игре до конца. Нужно уменьшить количество ошибок, в этом случае в концовке матча можем быть довольны», — приводит слова Каннаваро Globo.

В дебютном матче на чемпионате мира сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счетом 1:3.

Напомним, Фабио Каннаваро возглавил национальную команду в октябре 2025 года.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


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