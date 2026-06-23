Пирс Морган иронично высказался о промахах Месси с пенальти

Накануне сборная Аргентины обыграла Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. Оба мяча в составе аргентинцев забил 38-летний Месси. Он отличился на 38-й минуте и в компенсированное время — на 90+5-й. При этом на 9-й минуте форвард не смог реализовать пенальти.
«Величайший в истории — по промахам с пенальти», — написал Морган в социальных сетях и добавил эмодзи козла.
Таким образом он обыграл языковую игру в английском языке: слово goat («козел») совпадает по написанию с популярной аббревиатурой GOAT (Greatest Of All Time — «величайший в истории»).
Как сообщает Opta, у Месси самое большое количество попыток пенальти (7) и незабитых одиннадцатиметровых ударов (3) в истории чемпионатов мира (не считая серии послематчевых пенальти).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти