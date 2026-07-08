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День в истории: 8 июля 2014 года Германия разгромила Бразилию на ЧМ со счетом 7:1

8 июля 2014 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейран» произошел один из самых громких разгромов в истории чемпионатов мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

В полуфинале сборная Германии нанесла Бразилии поражение со счетом 7:1 и вышла в финал мундиаля, где впоследствии встретилась с Аргентиной.

Игра была проведена на домашнем для Бразилии турнире, и хозяева рассчитывали на поддержку огромной трибуны. Однако уже в первом тайме немецкая команда переиграла соперника настолько, что к 29-й минуте счет был 5:0. Счет в матче открыл Томас Мюллер, затем отличились Мирослав Клозе, Тони Кроос (оформивший самый быстрый дубль в истории ЧМ — за 69 секунд), а также Сами Хедира. В итоге первый тайм завершился с разгромным счетом 5:0.

Во втором тайме немецкая атака не затихла: Андре Шюррле дважды забил в ворота Бразилии, поставив точку в матче. Единственный мяч бразильцев на счету Оскара, который удачно реализовал момент на последних минутах, когда немцы уже не прессинговали и не имели особого желания увеличивать счет. Таким образом, матч завершился со счетом 7:1 — самым крупным поражением Бразилии на домашних чемпионатах мира.

Этот разгром стал не только оглушительным ударом для Бразилии, но и одним из самых запоминающихся матчей в истории ЧМ-2014. Германия вышла в финал турнира, а матч с Бразилией навсегда остался в памяти болельщиков как один из самых ярких примеров того, как в футболе может быть перевернут весь матч и весь турнир.

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