Эланга не знал, что Швецию устраивала ничья с Японией

Вингер сборной Швеции Энтони Эланга рассказал, что не знал турнирных раскладов во время матча третьего тура чемпионата мира-2026 против Японии. Его слова приводит Aftonbladet.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Эланга сравнял счет на 62-й минуте и был признан лучшим игроком матча. Благодаря ничьей шведская команда вышла в 1/16 финала.
«Я просто кричал: “Давайте, мы можем забить еще!” Я рад, что мы прошли дальше, но я не знал об этом в концовке», — сказал Эланга.
Футболист также прокомментировал поведение ассистента главного тренера Себастьяна Ларссона, который активно жестикулировал в концовке встречи.
«Думаю, они пытались до меня докричаться», — отметил Эланга.
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
26.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Голы
Япония
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Швеция
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
Составы команд
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Статистика
Япония
Швеция
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
5
Угловые
2
8
Фолы
20
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти