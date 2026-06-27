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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
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Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
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П1
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П2
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Сенегал
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Ирак
0
П1
X
П2

Резаэян стал лучшим игроком матча Ирана и Египта на ЧМ-2026

Защитник забил единственный гол иранской команды в игре третьего тура.

Источник: Reuters

Защитник сборной Ирана Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Египта.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Египет быстро вышел вперед, но Иран отыгрался в первом тайме: Резаэян забил единственный гол своей команды и помог ей сохранить шансы на выход в 1/16 финала с третьего места.

Сборная Египта после этого результата гарантировала себе участие в плей-офф. Ирану для продолжения борьбы нужно дождаться итогов матчей в других группах, так как в следующий раунд проходят восемь лучших команд, занявших третьи места.

Резаэяну 36 лет. На клубном уровне он выступает за «Фулад», а за сборную Ирана провел 78 матчей и забил 10 голов. Для защитника результативность в национальной команде остается заметной частью его роли: он подключается к атакам и регулярно исполняет стандартные положения.

Иран на чемпионате мира-2026 играет в группе G. Ранее команда сохраняла шансы на плей-офф после ничьей с Бельгией, а матч с Египтом стал для нее решающим в борьбе за третье место.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных. Финальный матч запланирован на 19 июля.

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти