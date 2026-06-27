Резаэян стал лучшим игроком матча Ирана и Египта на ЧМ-2026

Защитник сборной Ирана Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Египта.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Египет быстро вышел вперед, но Иран отыгрался в первом тайме: Резаэян забил единственный гол своей команды и помог ей сохранить шансы на выход в 1/16 финала с третьего места.
Сборная Египта после этого результата гарантировала себе участие в плей-офф. Ирану для продолжения борьбы нужно дождаться итогов матчей в других группах, так как в следующий раунд проходят восемь лучших команд, занявших третьи места.
Резаэяну 36 лет. На клубном уровне он выступает за «Фулад», а за сборную Ирана провел 78 матчей и забил 10 голов. Для защитника результативность в национальной команде остается заметной частью его роли: он подключается к атакам и регулярно исполняет стандартные положения.
Иран на чемпионате мира-2026 играет в группе G. Ранее команда сохраняла шансы на плей-офф после ничьей с Бельгией, а матч с Египтом стал для нее решающим в борьбе за третье место.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных. Финальный матч запланирован на 19 июля.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти