Резаэян стал лучшим игроком матча Ирана и Египта на ЧМ-2026

Резаэяну 36 лет. На клубном уровне он выступает за «Фулад», а за сборную Ирана провел 78 матчей и забил 10 голов. Для защитника результативность в национальной команде остается заметной частью его роли: он подключается к атакам и регулярно исполняет стандартные положения.