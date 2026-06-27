Салах получил травму в матче Египта с Ираном на чемпионате мира

Для Египта выход в плей-офф стал важным результатом: команда не проходила групповой этап чемпионата мира в предыдущих участиях на турнире. В 2026 году формат впервые расширен до 48 сборных, а в 1/16 финала выходят две лучшие команды каждой группы и восемь лучших сборных с третьих мест.