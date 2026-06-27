Салах получил травму в матче Египта с Ираном на чемпионате мира

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах получил повреждение в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Ирана. Об этом сообщила Египетская футбольная ассоциация в соцсети X.
Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Салах вышел в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте.
«Технический директор сборной Египта Хоссам Хасан подтвердил, что капитан команды Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии во время матча с Ираном, что привело к его замене во втором тайме. Он должен пройти рентгеновское обследование и медицинский осмотр, чтобы определить программу восстановления», — говорится в сообщении федерации.
Сборная Египта после ничьей с Ираном вышла в 1/16 финала чемпионата мира со второго места в группе. В первом раунде плей-офф команда сыграет с Австралией.
Салах остается ключевым игроком сборной Египта. Форвард выступает за «Ливерпуль», является капитаном национальной команды и одним из лучших бомбардиров в ее истории.
Для Египта выход в плей-офф стал важным результатом: команда не проходила групповой этап чемпионата мира в предыдущих участиях на турнире. В 2026 году формат впервые расширен до 48 сборных, а в 1/16 финала выходят две лучшие команды каждой группы и восемь лучших сборных с третьих мест.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти