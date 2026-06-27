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Салах получил травму в матче Египта с Ираном на чемпионате мира

Капитан египтян был заменен во втором тайме и пройдет обследование.

Источник: Reuters

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах получил повреждение в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Ирана. Об этом сообщила Египетская футбольная ассоциация в соцсети X.

Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Салах вышел в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте.

«Технический директор сборной Египта Хоссам Хасан подтвердил, что капитан команды Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии во время матча с Ираном, что привело к его замене во втором тайме. Он должен пройти рентгеновское обследование и медицинский осмотр, чтобы определить программу восстановления», — говорится в сообщении федерации.

Сборная Египта после ничьей с Ираном вышла в 1/16 финала чемпионата мира со второго места в группе. В первом раунде плей-офф команда сыграет с Австралией.

Салах остается ключевым игроком сборной Египта. Форвард выступает за «Ливерпуль», является капитаном национальной команды и одним из лучших бомбардиров в ее истории.

Для Египта выход в плей-офф стал важным результатом: команда не проходила групповой этап чемпионата мира в предыдущих участиях на турнире. В 2026 году формат впервые расширен до 48 сборных, а в 1/16 финала выходят две лучшие команды каждой группы и восемь лучших сборных с третьих мест.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти