Тренер сборной Ирана заявил о желании победить США на чемпионате мира

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о возможной встрече с командой США на чемпионате мира-2026. Тренер сказал, что иранцы хотели бы победить американцев, но при этом отделяют футбол от политики.
«Победить США и любую страну будет здорово», — заявил Галенои на пресс-конференции после матча с Египтом.
По словам тренера, победа над сборной США сделала бы иранскую команду счастливой. При этом он подчеркнул, что для него спортивная часть отделена от политического контекста.
Сборная Ирана завершила матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Египта со счетом 1:1. Команда Галенои сыграла вничью все три встречи в группе G и заняла третье место.
Иран сохраняет шансы на выход в 1/16 финала. По регламенту чемпионата мира-2026 в плей-офф проходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
Окончательное положение Ирана зависит от результатов оставшихся матчей в других группах. При этом даже в случае выхода в следующий раунд команда не сыграет с США в 1/16 финала.
Сборная США досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и впервые проводится с участием 48 команд.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти