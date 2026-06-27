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Египет
1
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Иран
1
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X
П2
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5
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Саудовская Аравия
0
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Тренер сборной Ирана заявил о желании победить США на чемпионате мира

Амир Галенои подчеркнул, что отделяет футбол от политики.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о возможной встрече с командой США на чемпионате мира-2026. Тренер сказал, что иранцы хотели бы победить американцев, но при этом отделяют футбол от политики.

«Победить США и любую страну будет здорово», — заявил Галенои на пресс-конференции после матча с Египтом.

По словам тренера, победа над сборной США сделала бы иранскую команду счастливой. При этом он подчеркнул, что для него спортивная часть отделена от политического контекста.

Сборная Ирана завершила матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Египта со счетом 1:1. Команда Галенои сыграла вничью все три встречи в группе G и заняла третье место.

Иран сохраняет шансы на выход в 1/16 финала. По регламенту чемпионата мира-2026 в плей-офф проходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Окончательное положение Ирана зависит от результатов оставшихся матчей в других группах. При этом даже в случае выхода в следующий раунд команда не сыграет с США в 1/16 финала.

Сборная США досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и впервые проводится с участием 48 команд.

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти