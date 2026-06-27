Тренер сборной Ирана заявил о требовании США улетать сразу после матчей ЧМ

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал, что команда столкнулась с дополнительными трудностями во время чемпионата мира-2026 в США. По словам специалиста, иранскую сборную обязали покидать города сразу после матчей.
«В третий раз мы должны вылетать сразу после игры», — сказал Галенои после ничьей с Египтом со счетом 1:1.
Тренер заявил, что такие условия мешают восстановлению футболистов после матчей.
«Когда вы сыграли матч, тело нуждается в восстановлении. Необходимость лететь три часа сразу после матча отодвигает восстановление», — отметил Галенои.
По словам тренера, на состояние команды влияют не только строгие требования страны-хозяйки, но и общая ситуация вокруг Ирана. При этом он подчеркнул, что футболисты продолжают показывать результат.
«Надеюсь, мир увидит это. Эти подходы вредят нам. Но мы показываем хороший результат и гордимся командой», — сказал Галенои.
Матч Ирана и Египта прошел в Сиэтле и завершился вничью — 1:1. Иранская команда сыграла вничью все три матча группового этапа и заняла третье место в группе G.
Сборная Ирана сохраняет шансы на выход в 1/16 финала. По регламенту чемпионата мира-2026 в плей-офф проходят две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 национальных команд и завершится 19 июля.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти