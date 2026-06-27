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Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
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Новая Зеландия
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Бельгия
5
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Тренер сборной Ирана заявил о требовании США улетать сразу после матчей ЧМ

Амир Галенои сказал, что такие условия мешают восстановлению футболистов.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал, что команда столкнулась с дополнительными трудностями во время чемпионата мира-2026 в США. По словам специалиста, иранскую сборную обязали покидать города сразу после матчей.

«В третий раз мы должны вылетать сразу после игры», — сказал Галенои после ничьей с Египтом со счетом 1:1.

Тренер заявил, что такие условия мешают восстановлению футболистов после матчей.

«Когда вы сыграли матч, тело нуждается в восстановлении. Необходимость лететь три часа сразу после матча отодвигает восстановление», — отметил Галенои.

По словам тренера, на состояние команды влияют не только строгие требования страны-хозяйки, но и общая ситуация вокруг Ирана. При этом он подчеркнул, что футболисты продолжают показывать результат.

«Надеюсь, мир увидит это. Эти подходы вредят нам. Но мы показываем хороший результат и гордимся командой», — сказал Галенои.

Матч Ирана и Египта прошел в Сиэтле и завершился вничью — 1:1. Иранская команда сыграла вничью все три матча группового этапа и заняла третье место в группе G.

Сборная Ирана сохраняет шансы на выход в 1/16 финала. По регламенту чемпионата мира-2026 в плей-офф проходят две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 национальных команд и завершится 19 июля.

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти