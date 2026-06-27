Капитан сборной Ирана заявил, что организаторы ЧМ хотят ее вылета

«Если для ФИФА это нормально — хорошо. Но это несправедливо. [Президент ФИФА] Джанни Инфантино пришел в нашу раздевалку после первой игры и сказал, что решит все проблемы, но на самом деле ФИФА ничего не сделала. Нам приходится самим бороться со всем этим», — добавил капитан.