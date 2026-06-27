Капитан сборной Ирана заявил, что организаторы ЧМ хотят ее вылета

Сборная Ирана, которая во время чемпионата мира по футболу 2026 года базируется в Мексике и прибывает в США только на матчи, сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф с третьего места в группе. Данный исход зависит от результатов других матчей турнира.
Капитан иранской национальной команды Мехди Тареми заявил, что, по его мнению, организаторы мирового первенства хотели бы скорейшего выбывания сборной Ирана из соревнований. Его слова цитирует Daily Mail.
«Нам с самого начала турнира приходится жаловаться на разные вещи. Этот чемпионат мира — катастрофа. Просто катастрофа. Такого не должно быть в профессиональном турнире с участием профессиональных спортсменов. Это несправедливо», — приводит издание слова Тареми.
Форвард греческого «Олимпиакоса» отметил, что команда не получает необходимой поддержки от ФИФА.
«Если для ФИФА это нормально — хорошо. Но это несправедливо. [Президент ФИФА] Джанни Инфантино пришел в нашу раздевалку после первой игры и сказал, что решит все проблемы, но на самом деле ФИФА ничего не сделала. Нам приходится самим бороться со всем этим», — добавил капитан.
На вопрос журналиста, полагает ли он, что организаторы ЧМ, включая ФИФА и власти США, предпочли бы выбывание Ирана из турнира, Тареми ответил: «Нам приходится бороться со всем этим. Не знаю, хотят ли этого люди или нет, но с нашей точки зрения, думаю, да».
Сборная Ирана проводит матчи группового этапа ЧМ-2026 в США, однако команде запрещено находиться на американской территории вне игровых дней. После каждого матча делегация возвращается в Мексику. В субботу, в заключительной игре группового этапа, иранцы сыграли вничью с Египтом (1:1). В концовке встречи второй гол сборной Ирана был отменен из-за положения вне игры.
Ранее команда завершила вничью матчи с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0). Имея в активе три очка, сборная Ирана сохраняет возможность выйти в 1/16 финала с третьего места в группе.
Главный тренер иранцев Амир Галенои после игры с Новой Зеландией назвал свою команду самой угнетенной на ЧМ-2026.
Участие сборной Ирана в турнире находилось под вопросом с конца февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Федерация футбола Ирана предпринимала попытки перенести матчи команды из США в Мексику, однако они не увенчались успехом. Кроме того, 15 членам иранской делегации было отказано в выдаче американских виз. Четверо из них смогли обжаловать это решение.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти