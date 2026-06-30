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Клинсманн: как мы вылетели — это позор, Германия в глубокой яме

Бывший нападающий сборной Германии Юрген Клинсманн в подкасте ESPN высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Немецкая сборная в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.

«То, как мы вылетели, очень разочаровывает. Кажется, что команда не была готова контролировать игру 120 минут, она была недостаточно энергичной, решительной и агрессивной, чтобы выиграть эту битву с очень сильной сборной Парагвая — мы знали, что это будет сложная игра. И кажется, что она не была готова к серии пенальти, что для нас просто безумие, потому что обычно мы любим серии пенальти.

То, как мы вылетели, опустошает, это позор. Этого никто не ожидал. Это так же ужасно, как вылет в Катаре четыре года назад и в России восемь лет назад. Германия в глубокой яме, нам нужно все обсудить. Конечно, будут последствия», — сказал Клинсманн.

С 2004 по 2006 год Клинсманн возглавлял сборную Германии, с которой занял третье место на домашнем ЧМ-2006. Также с 2011 по 2016 год он руководил сборной США, с которой выходил в ⅛ финала ЧМ-2014 в Бразилии.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти