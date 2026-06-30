Клинсманн: как мы вылетели — это позор, Германия в глубокой яме

«То, как мы вылетели, очень разочаровывает. Кажется, что команда не была готова контролировать игру 120 минут, она была недостаточно энергичной, решительной и агрессивной, чтобы выиграть эту битву с очень сильной сборной Парагвая — мы знали, что это будет сложная игра. И кажется, что она не была готова к серии пенальти, что для нас просто безумие, потому что обычно мы любим серии пенальти.



То, как мы вылетели, опустошает, это позор. Этого никто не ожидал. Это так же ужасно, как вылет в Катаре четыре года назад и в России восемь лет назад. Германия в глубокой яме, нам нужно все обсудить. Конечно, будут последствия», — сказал Клинсманн.