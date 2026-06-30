СМИ: 4 игрока сборной Германии отказались бить решающий пенальти

По информации источника, перед серией пенальти несколько игроков сборной Германии отказались от роли шестого пенальтиста. В итоге шестым пенальтистом был назначен центральный защитник Джонатан Та, который впервые в карьере исполнял 11-метровый удар в послематчевой серии и пробил выше ворот.
Кроме Та для шестого удара были доступны защитники Вальдемар Антон, Натаниэль Браун и Малик Тшау, полузащитник Леон Горецка, а также вратарь Мануэль Нойер. Отмечается, что Горецка проявил наибольшую отстраненность в обсуждении с капитаном команды Йозуа Киммихом последующего порядка бьющих — в итоге Киммих поставил его бить девятым.
Сборная Германии после победы на ЧМ-2014 в Бразилии в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.
В ⅛ финала сборная Парагвая сыграет с победителем матча Франция — Швеция. Встреча пройдет в Филадельфии в субботу, 4 июля.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти