СМИ: 4 игрока сборной Германии отказались бить решающий пенальти

Кроме Та для шестого удара были доступны защитники Вальдемар Антон, Натаниэль Браун и Малик Тшау, полузащитник Леон Горецка, а также вратарь Мануэль Нойер. Отмечается, что Горецка проявил наибольшую отстраненность в обсуждении с капитаном команды Йозуа Киммихом последующего порядка бьющих — в итоге Киммих поставил его бить девятым.