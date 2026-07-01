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В Немецком футбольном союзе высказались о провале сборной на ЧМ

Руководитель Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф подвел итоги турнира для их команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Руководитель Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Немецкая команда завершила турнир уже после первого раунда плей-офф.

Накануне Германия проиграла сборной Парагвая в матче 1/16 финала: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти немцы уступили 3:4.

«После болезненного поражения от Парагвая и вылета с чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, я вчера провел длительный разговор с главным тренером Юлианом Нагельсманом, а также со спортивным руководством — Андреасом Реттигом и Руди Феллером. Мы сошлись во мнении, что результат сборной на этом турнире не соответствовал ожиданиям.

В ближайшие дни мы без спешки и максимально подробно разберем причины, из-за которых команда не смогла реализовать свой потенциал и оправдать как собственные амбиции, так и ожидания всего немецкого футбола. После такой серьезной неудачи, особенно с учетом предстоящих задач, мы не можем и не собираемся делать вид, что ничего не произошло.

Мы благодарны всем болельщикам, которые великолепно поддерживали нас в США и Канаде, а также тем, кто переживал за команду дома. Мы очень разочарованы тем, что наш общий путь на этом турнире закончился настолько рано», — сказал Нойендорф.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти