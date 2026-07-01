В Немецком футбольном союзе высказались о провале сборной на ЧМ

Руководитель Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Немецкая команда завершила турнир уже после первого раунда плей-офф.
Накануне Германия проиграла сборной Парагвая в матче 1/16 финала: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти немцы уступили 3:4.
«После болезненного поражения от Парагвая и вылета с чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, я вчера провел длительный разговор с главным тренером Юлианом Нагельсманом, а также со спортивным руководством — Андреасом Реттигом и Руди Феллером. Мы сошлись во мнении, что результат сборной на этом турнире не соответствовал ожиданиям.
В ближайшие дни мы без спешки и максимально подробно разберем причины, из-за которых команда не смогла реализовать свой потенциал и оправдать как собственные амбиции, так и ожидания всего немецкого футбола. После такой серьезной неудачи, особенно с учетом предстоящих задач, мы не можем и не собираемся делать вид, что ничего не произошло.
Мы благодарны всем болельщикам, которые великолепно поддерживали нас в США и Канаде, а также тем, кто переживал за команду дома. Мы очень разочарованы тем, что наш общий путь на этом турнире закончился настолько рано», — сказал Нойендорф.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти