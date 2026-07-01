В Немецком футбольном союзе высказались о провале сборной на ЧМ

Руководитель Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Немецкая команда завершила турнир уже после первого раунда плей-офф.



Накануне Германия проиграла сборной Парагвая в матче 1/16 финала: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти немцы уступили 3:4.



«После болезненного поражения от Парагвая и вылета с чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, я вчера провел длительный разговор с главным тренером Юлианом Нагельсманом, а также со спортивным руководством — Андреасом Реттигом и Руди Феллером. Мы сошлись во мнении, что результат сборной на этом турнире не соответствовал ожиданиям.



В ближайшие дни мы без спешки и максимально подробно разберем причины, из-за которых команда не смогла реализовать свой потенциал и оправдать как собственные амбиции, так и ожидания всего немецкого футбола. После такой серьезной неудачи, особенно с учетом предстоящих задач, мы не можем и не собираемся делать вид, что ничего не произошло.



Мы благодарны всем болельщикам, которые великолепно поддерживали нас в США и Канаде, а также тем, кто переживал за команду дома. Мы очень разочарованы тем, что наш общий путь на этом турнире закончился настолько рано», — сказал Нойендорф.