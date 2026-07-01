Маттеус — о Германии на ЧМ: Вылететь от Парагвая — это позор

Если Нагельсман останется главным тренером сборной, для меня это станет сюрпризом. Я понимаю, почему он сам не уходит в отставку, но Юлиану стоит быть честным с самим собой: выжал ли он из команды максимум? Мой ответ — однозначное нет! Юлиан получил все, что хотел. Он сам собрал этот состав. Руди Феллер прикрывал его, в отличие от Оливера Бирхоффа и Ханси Флика после чемпионата мира 2022 года. Тогда Ханси пришлось разбираться со всем в одиночку. Нагельсман не улучшил результаты команды. Ни на Евро, ни в Финале четырех Лиги наций.