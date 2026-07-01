Маттеус — о Германии на ЧМ: Вылететь от Парагвая — это позор

Лотар Маттеус, чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ и обладатель «Золотого мяча» 1990 года, оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Немецкая команда завершила турнир уже в первом раунде плей-офф, уступив Парагваю в 1/16 финала — 1:1, 3:4 по пенальти.
"Я надеялся, что мы усвоили уроки из того, что видели в матчах против Кот-д’Ивуара и Эквадора. Я полагал, что Юлиан Нагельсман сделает для себя выводы из тех игр. То, что Германия показала против Парагвая, было просто ничтожно мало. Я не увидел четкого плана на игру. Со стороны не было похоже, что на поле существует командное единство. Если того, что показал Парагвай, хватило, чтобы пройти Германию, то вы сами понимаете, как оценивать выступление нашей сборной. Вылететь от Парагвая — это позор.
Если Нагельсман останется главным тренером сборной, для меня это станет сюрпризом. Я понимаю, почему он сам не уходит в отставку, но Юлиану стоит быть честным с самим собой: выжал ли он из команды максимум? Мой ответ — однозначное нет! Юлиан получил все, что хотел. Он сам собрал этот состав. Руди Феллер прикрывал его, в отличие от Оливера Бирхоффа и Ханси Флика после чемпионата мира 2022 года. Тогда Ханси пришлось разбираться со всем в одиночку. Нагельсман не улучшил результаты команды. Ни на Евро, ни в Финале четырех Лиги наций.
Я надеюсь, что Феллер говорит так же прямо внутри системы, как и с нами, экспертами. Нужно перевернуть каждый камень. Мы должны внимательно разобраться, что получилось, а что пошло не так.
Юрген Клопп уже много лет упоминается как возможный кандидат, ведь он добился блестящих результатов в своих клубах. Он мотиватор и человек, который занимает жесткую позицию. Мне бы хотелось видеть больше определенности в DFB в целом. Разные мнения — это нормально, но в конечном счете мы должны обсуждать, что идет на благо немецкому футболу. Если не говорить открыто и делать ставку только на гармонию, ничего не выйдет. На одной гармонии чемпионами мира не становятся", — цитирует Маттеуса Sky Sport.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти