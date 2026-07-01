Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Месси пробежал меньше всех на групповом этапе ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пробежал меньше всех среди полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе ЧМ-2026. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний аргентинец за три матча пробежал 24,3 километра — в среднем по 8,1 километра за игру. По среднему пробегу за матч он занял последнее, 618-е место среди всех полевых игроков.

Месси с шестью мячами является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026. Кроме того, аргентинец — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (19). По ходу турнира он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 4.07.2026, 1:00
Аргентина
-
Кабо-Верде
-

В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет со сборной Кабо-Верде. Встреча пройдет в Майами в ночь на субботу, 4 июля. Начало матча — в 01:00 по московскому времени.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре «альбиселесте» обыграли сборную Франции (3:3, пен. 4:2).