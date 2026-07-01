Месси пробежал меньше всех на групповом этапе ЧМ-2026

39-летний аргентинец за три матча пробежал 24,3 километра — в среднем по 8,1 километра за игру. По среднему пробегу за матч он занял последнее, 618-е место среди всех полевых игроков.
Месси с шестью мячами является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026. Кроме того, аргентинец — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (19). По ходу турнира он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.
В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет со сборной Кабо-Верде. Встреча пройдет в Майами в ночь на субботу, 4 июля. Начало матча — в 01:00 по московскому времени.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре «альбиселесте» обыграли сборную Франции (3:3, пен. 4:2).