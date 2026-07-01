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Дешам побил тренерский рекорд ЧМ, державшийся 48 лет

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по победам в матчах финальных стадий чемпионатов мира по футболу среди тренеров. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Франции уверенно обыграла сборную Швеции (3:0). Эта победа стала для Дешама 17-й на мундиалях: он превзошел достижение бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, работавшего с командой с 1956 по 1978 год.

Дешам мог побить рекорд в заключительном матче группового этапа против сборной Норвегии (4:1), однако он пропустил эту встречу из-за похорон матери. Всего на его счету 22 матча на чемпионатах мира в качестве тренера, в которых он одержал 17 побед при двух ничьих и трех поражениях.

ЧМ-2026 станет последним турниром для Дешама во главе французской сборной, которую он возглавляет с 2012 года.

В ⅛ финала сборная Франции сыграет со сборной Парагвая. Встреча пройдет в Филадельфии в ночь на воскресенье, 5 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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