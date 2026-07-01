Анри назвал самого важного игрока сборной Франции. Это не Мбаппе

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Швеции (3:0) Олисе отметился двумя голевыми передачами. Всего на счету 24-летнего полузащитника ноль голов и пять результативных передач. Он возглавляет список лучших ассистентов турнира.
«MVP всегда будет Килиан благодаря его решающей роли. Но самый важный игрок — это Майкл Олисе. Это монстр, он видит эпизоды так быстро и иначе, чем остальные. Техничные игроки иногда забывают об оборонительных усилиях, но не он. Мне посчастливилось его тренировать. На тренировках я сдерживался, чтобы не сказать “Вау!”, потому что тренеру так поступать не положено. Я говорил своим ассистентам: “Вы это видели?” Он с другой планеты», — сказал Анри.
Олисе и Анри вместе работали в олимпийской сборной Франции, которая выиграла серебро на домашней Олимпиаде-2024 в Париже.
В ⅛ финала сборная Франции сыграет со сборной Парагвая. Встреча пройдет в Филадельфии в ночь на воскресенье, 5 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти