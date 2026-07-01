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Анри назвал самого важного игрока сборной Франции. Это не Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри заявил, что полузащитник Майкл Олисе является самым важным футболистом в составе национальной команды. Об этом сообщает Fox Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Швеции (3:0) Олисе отметился двумя голевыми передачами. Всего на счету 24-летнего полузащитника ноль голов и пять результативных передач. Он возглавляет список лучших ассистентов турнира.

«MVP всегда будет Килиан благодаря его решающей роли. Но самый важный игрок — это Майкл Олисе. Это монстр, он видит эпизоды так быстро и иначе, чем остальные. Техничные игроки иногда забывают об оборонительных усилиях, но не он. Мне посчастливилось его тренировать. На тренировках я сдерживался, чтобы не сказать “Вау!”, потому что тренеру так поступать не положено. Я говорил своим ассистентам: “Вы это видели?” Он с другой планеты», — сказал Анри.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 5.07.2026, 0:05
Парагвай
-
Франция
-

Олисе и Анри вместе работали в олимпийской сборной Франции, которая выиграла серебро на домашней Олимпиаде-2024 в Париже.

В ⅛ финала сборная Франции сыграет со сборной Парагвая. Встреча пройдет в Филадельфии в ночь на воскресенье, 5 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти