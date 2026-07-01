Анри назвал самого важного игрока сборной Франции. Это не Мбаппе

«MVP всегда будет Килиан благодаря его решающей роли. Но самый важный игрок — это Майкл Олисе. Это монстр, он видит эпизоды так быстро и иначе, чем остальные. Техничные игроки иногда забывают об оборонительных усилиях, но не он. Мне посчастливилось его тренировать. На тренировках я сдерживался, чтобы не сказать “Вау!”, потому что тренеру так поступать не положено. Я говорил своим ассистентам: “Вы это видели?” Он с другой планеты», — сказал Анри.