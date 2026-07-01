Ибрагимович назвал лучшую команду ЧМ-2026. Это не Франция

По мнению Ибрагимовича, который выступает на турнире в качестве эксперта для американского телеканала Fox Sports, именно сборная Мексики пока демонстрирует самый качественный футбол на чемпионате мира.
«Они играют с высокой интенсивностью, как в атаке, так и в обороне. Они с первых минут показали, кто главный в игре, забили два гола, во втором тайме им нужно было слегка снизить темп, и они победили. У Мексики было пока что лучшее выступление на турнире», — приводит слова Ибрагимовича аккаунт телеканала в соцсетях.
Сборная Мексики впервые с 1986 года преодолела первый раунд плей-офф ЧМ. В ⅛ финала турнира мексиканцы сыграют с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Встреча пройдет в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти